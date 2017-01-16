Российских депутатов и сенаторов могут лишить доплат к пенсии

Москва, 16 января. В Госдуме рассмотрят законопроект, лишающий российских депутатов и сенаторов доплат к пенсии. С соответствующей инициативой выступил депутат от фракции КПРФ Алексей Куринный.

В настоящее время депутаты Госдумы и члены Совета Федерации могут рассчитывать на ежемесячные доплаты к страховой пенсии, размер которых зависит от срока исполнения полномочий.

«В итоге, ежемесячная доплата приводит к тому, что пенсии бывших депутатов Госдумы и членов Совфеда существенно превышают средний размер пенсии по РФ, что является несправедливым по отношению к остальным получателям пенсии», — отмечается в пояснительной записке.

По мнению автора законопроекта, правовой смысл статуса депутатов и сенаторов заключается в максимально эффективном осуществлении своих полномочий, а получение денежного вознаграждения после выхода на пенсию следует отменить, передает РИА Новости.

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