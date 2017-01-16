Эксперты рассказали, во что превратятся автомобили к 2030 году

Москва, 16 января. Эксперты рассказали, как изменятся автомобили к 2030 году.

Эксперты проанализировали концепт-кары, которые представлены на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе, и смогли предсказать какими будут автомобили в 2030 году. По мнению экспертов, к 2030 году все автомобили будут оснащены сканерами для идентификации водителя, а также программным обеспечением, которое позволит осуществлять беспилотное управление автомобилем.

Также эксперты утверждают, что в будущем автомобили будут оборудованы камерами, которые заменят зеркала заднего вида. При этом изображение будет проецироваться в воздухе с помощью голографических мониторов. Кроме того, ожидается появление искусственного интеллекта в автомобилях будущего.