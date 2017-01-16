Киевский синдром и полет на Луну: как Джо Байден стал заложником Украины

Вице-президент США Джозеф Байден сегодня, как известно, весьма метко сравнил проведение демократических реформ на Украине и евроинтеграцию страны с полетом на Луну. Этим традиционный куратор Киева в администрации Обамы, по-видимому, желал сказать, что путь это трудный, дальний, что точка назначения будет достигнута еще не скоро. Тем не менее, он призвал президента Порошенко, украинский политикум и граждан не отчаиваться.

«Украинцы, продолжайте демонстрировать свою приверженность верховенству права, продолжайте бороться с коррупцией, настаивайте на прозрачности. Расследуйте и преследуйте чиновников, которые разбазаривают бюджетные средства. Внедряйте реформы, которые помогут бороться с коррупцией», — заявил Байден.

2017 год будет для государственного строительства Украины весьма сложным, признал американский вице-президент. Впрочем, он тут же поспешил исправиться, заверив своих слушателей, что какой-то прогресс по части антикоррупционной борьбы и демократических реформ вскоре все же будет. Следующий год будет сложным, настаивает Байден, но он также будет годом, который «покажет результаты».

Но стоит ли верить словам и обещаниям уходящего на покой чиновника? С этим вопросом Федеральное агентство новостей обратилось к Руслану Бортнику, главе Украинского института анализа и менеджмента политики.

«Уже практически три года прошло со смены власти на Украине, с отстранения Януковича, и, наверное, достаточно наивно после этих трех лет «процесса» надеяться на то, что все резко поменяется в 2017-м. Но, я думаю, что мы должны понимать, что западные элиты тоже в какой-то мере находятся в заложниках ситуации на Украине.

Ставка, сделанная ими в 2014 году, то, что они не смогли обеспечить выполнение соглашения между Януковичем и оппозицией, поддержка, оказанная ими «Майдану» — все это действительно сделало эти элиты заложниками украинского политического процесса. Теперь они не могут признать, что что-то идет не так. Если бы они вдруг сказали, что ничего нет, что украинцы бедны, что реформы не идут, что коррупция в стране процветает, то это было бы равносильно тому, чтобы расписаться в собственном провале — в провале своей внешней политики в отношении Украины», — поясняет эксперт.

Потому, что бы там на Украине не происходило, многие западные политики никогда не признают, что что-то идет не так. Джозеф Байден сегодня вполне разительно это продемонстрировал.

«По аналогии с тем, как есть «стокгольмский синдром», многие политики Запада сегодня больны «киевским синдромом». Теперь они будут до конца говорить, что на Украине проводятся и будут проводиться реформы, давать какие-то посылы в будущее. Сегодня, говоря про полет на Луну, Байден оправдывал в числе прочего и самого себя. Если бы он сказал что-то другое, то он, фактически, сказал бы, что это я, Байден, был не прав. Он этого признать не может, потому все его похвалы в адрес Украины сегодня — это похвалы и самому себе. Это попытка избежать политической ответственности.

Тем не менее мы видим, что даже американская ответственность несколько иначе оценивает «успехи» администрации Обамы на Украине: в том числе и успехи лично Байдена. Недавно она достаточно ясно это продемонстрировала», — подводит итог Руслан Бортник.