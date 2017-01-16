Тяжелое решение: Дзюба уезжает играть в Китай и зовет с собой Кокорина

Пекин, 16 января. Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над китайской командой «Чанчунь Ятай» в товарищеском матче (5:2).
Два мяча в ворота китайцев забил нападающий «сине-бело-голубых» Артем Дзюба, который после игры решил пошутить о продолжении своей карьеры в КНР.
«Уезжаю в Китай. Спасибо большое моей команде, буду по всем скучать, особенно по тебе… Жду тебя там, Кокорин», — написал спортсмен.
Напомним, на прошлой неделе нападающего «Зенита» Александра Кокорина раскритиковали за футболку с портретом известного наркобарона Пабло Эскобара.
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