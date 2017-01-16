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Новости США: Трамп сделал Путину неожиданное предложение, Обама завидует авторитету РФ в Штатах
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Новости США: Трамп сделал Путину неожиданное предложение, Обама завидует авторитету РФ в Штатах

Сегодня 20:03
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Новости США: Трамп сделал Путину неожиданное предложение, Обама завидует авторитету РФ среди американцев

Новости США, 16 января. Дональд Трамп заявил, что американские санкции против России могут быть легко отменены, если Москва выполнит некоторые условия. Барак Обама признался, что американцы доверяют Владимиру Путину больше, чем правительству США. Ученые выяснили, что общее состояние восьми миллиардеров равно сумме доходов половины населения планеты. Эти и другие новости США — в обзоре Федерального агентства новостей.

Трамп озвучил цену за снятие санкций

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью изданию The Times назвал условия отмены американских санкций в отношении России.

Республиканец считает, что антироссийские санкции вполне могут быть отменены на том условии, что Москва пойдет на заключение соглашения о сокращении запасов ядерного вооружения.  Трамп уверен, что на данный момент в мире намного больше ядерного оружия, чем необходимо. При этом против России действуют санкции, которые наносят удар по экономике страны. Соответственно, на пересечении этих фактов можно добиться того, чтобы всем было хорошо, уверен миллиардер:

«Я думаю, здесь может кое-что выйти, от чего многие выиграют»

Британская газета The Times, резюмируя слова будущего президента Штатов, подчеркивает, что санкции в отношении России будут сняты в том случае, если будет достигнута договоренность между Москвой и Вашингтоном о сокращении ядерного оружия.

Напомним, что действующий американский лидер Барак Обама продлил антироссийские санкции сроком на год. Они были введены им в марте 2014 года после воссоединения Крыма с РФ и начала военного конфликта в Донбассе. Кроме того, в самом конце прошлого года Белый дом объявил о высылке из США 35 российских дипломатов, которых Обама назвал «работниками разведки Кремля».

Обама завидует авторитету Путина

Покидающий пост президента Соединенных Штатов Барак Обама признался в интервью телеканалу CBS, что он крайне озабочен ростом доверия американских граждан к России и Владимиру Путину лично.

Действующий лидер выразил обеспокоенность по поводу того, что среди жителей США постепенно распространяется мнение о том, что российский президент Владимир Путин заслуживает большего доверия, чем американское правительство. Обама назвал такую тенденцию «чем-то совершенно новым», признавшись, что она отчасти даже пугает его.

Обама завидует авторитету Путина

Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что история с кибератаками, которые якобы совершили российские хакеры, показала, насколько глубоки противоречия между демократами и республиканцами. Вся эта ситуация, по словам Обамы, заставила забыть представителей различных политических сил, что они все-таки «играют на одном поле».

Напомним, что, согласно данным американской разведки, Москва якобы осуществляла хакерские атаки на ресурсы некоторых американских политических организаций с целью помочь Дональду Трампу одержать победу в президентской гонке. Однако разведывательное сообщество по-прежнему не предоставило никаких доказательств.

Демократия: Миф или реальность?

Сотрудники благотворительной организации Oxfam подсчитали, что в руках всего восьми человек находятся богатства, равноценные общей сумме достатка беднейшей половины всего населения планеты Земля.

Эти людьми являются: основатель Microsoft Билл Гейтс с чистой стоимостью активов в 75 миллиардов долларов, американский предприниматель Уоррен Баффет (60,8 миллиардов), мексиканский бизнесмен Карлос Слим Элу (50 миллиардов), глава Amazon Джефф Безос (45,2 миллиарда), создатель Facebook Марк Цукерберг (44,6 млрд), бывший президент Inditex Амансио Ортега (67 млрд), лидер корпорации Oracle Ларри Эллисон (43,6 млдр) и Майкл Блумберг (40 млрд).

Билл Гейтс

Эти бизнесмены обладают общим состоянием в 426 миллиардов долларов, что делает их богаче 3,6 миллиардов самых бедных людей планеты вместе взятых. Исполнительный директор Oxfam Уинни Биянима, комментируя итоги проведенного исследования, назвал их возмутительными: в руках нескольких людей сосредоточено невообразимое количество средств, в то время как каждый десятый человек в мире вынужден выживать на сумму в два доллара в день, отметил он. По его мнению, подобное социальное неравенство разрушает общество и подрывает саму основу демократии.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что в ближайшие 25 лет на планете может появиться первый триллионер. Согласно данным организации, для того, чтобы потратить один триллион долларов, надо ежедневно в течение 2 738 лет тратить сумму в один миллион.

Трамп остался верен своим подписчикам

Согласно информации телеканала NBC News, избранный глава Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен и дальше пользоваться своим личным аккаунтом в соцсети Twitter, а не президентским, доступ к которому он получит после церемонии инаугурации.

NBC News, ссылаясь на представителей переходной команды республиканца, сообщает, что Трамп и после официального начала своего правления продолжит пользоваться своей собственной страницей в социальной сети микроблогов Twitter.

Дональд Трамп

Ранее помощник будущего президента Дэн Скавино заявил о том, что 20 января сразу после инаугурации Трамп получит доступ к президентской странице. Интересно, что персональный аккаунт миллиардера насчитывает около 20 миллионов подписчиков, в то время как президентский Twitter — только 13,5 миллионов.

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Алексей Громов
#владимир путин #барак обама #дональд трамп #марк цукерберг #билл гейтс
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