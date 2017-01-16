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Британский флот хочет поиграть мускулами на фоне «Адмирала Кузнецова»
Политика

Британский флот хочет поиграть мускулами на фоне «Адмирала Кузнецова»

Сегодня 20:00
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Британский флот хочет поиграть мускулами на фоне «Адмирала Кузнецова»

Москва, 16 января. Британские фрегат и эсминец готовы сопроводить корабельную авианосную группу ВМФ РФ во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» на обратном пути из Сирии в Россию. В Госдуме полагают, что британский флот всего лишь хочет «поиграть мускулами».

Ранее источники в Великобритании сообщили, что поддерживаемые союзниками по НАТО британские корабли ведут скрытые действия по обнаружению российских судов. Кроме того, планируется сопровождение тяжелого авианесущего крейсера ВМФ России «Адмирал Кузнецов», когда он будет проходить мимо берегов Шотландии.

Как пояснил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, готовность британского флота сопровождать российские корабли не противоречит нормам международных договоров. «В основном это проводится в целях проведения разведки: насколько соответствуют тактико-технические характеристики нашего судна заявленным», — заявил он в интервью «Ленте.Ru».

Депутат добавил, что британская сторона хочет «хочет поиграть мускулами», тем более, что возможностей показать свои ВМС во всей красе у нее мало. «Моряки начистят бляхи, наденут новую, выглаженную парадную форму, пофотографируются. Я думаю, им просто приятно занести себе в личное дело: вот мы сопровождали такой авианосец», — отметил он.

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Ксения Тасманова
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