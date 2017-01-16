Путин привязал зарплаты глав ПФР, ФОМС и ФСС к окладам их подчиненных

Москва, 16 января. Президент России Владимир Путин подписал указ, который привязывает зарплату глав Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования к среднему уровню зарплаты их подчиненных. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, заработная плата председателей вышеуказанных фондов будет начисляться с учетом среднемесячной заработной платы работников этих фондов, определенного правительством РФ, и предельного уровня соотношения их среднемесячной заработной платы.

Стоит отметить, что ранее Владимир Путин утвердил постановление, которое позволит улучшить условия жизни в регионах России. Документ предполагает улучшение экологии и развитие транспортной инфраструктуры в крупных городских агломерациях, что позволит обеспечить экономическую связь городов с прилегающими к ним территориями.