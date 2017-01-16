Снегурочка, Баба-Яга и Кощей научат мигрантов, как вести себя в Москве

Москва, 16 января. Власти Москвы подготовили для мигрантов пособие в виде комиксов, которое поможет им ориентироваться в столице и правильно себя вести. Главными героями методички «О правилах поведения мигранта в городе Москве» являются не только приезжие, но и герои русского фольклора.

Так, Купава объясняет приезжим назначение миграционной карты, ИНН и патента, Илья Муромец в форме полицейского встречает их в многофункциональном миграционном центре, а Кащей Бессмертный зазывает на стройку. Среди героев книги также фигурируют Баба-Яга и Снегурочка.

Кроме того, в брошюре изложены правила жизни в столице, а также приводятся экскурсионные маршруты, где гидом выступает Юрий Долгорукий. Как пишет «Российская газета», в книгу также включены схема метро и номера телефонов. Ожидается, что комиксы начнут распространять среди мигрантов на следующей неделе.

Как передает РИАМО, ранее на портале госзакупок был размещен конкурс на выпуск порядка 50 тыс. методичек о правилах поведения мигрантов в столице. Стоимость выпуска брошюр составила почти 7 млн рублей. Власти города надеются, что данная книга не только поможет не только интегрировать приезжих в культурное поле Москвы, но и избежать незаконной миграции.