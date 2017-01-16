Главы ЛНР и ДНР приехали с визитом в Крым

Симферополь, 16 января. Главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли в Крым. Об этом журналистам в понедельник сообщил депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Козенко.

Политиков пригласили представители Русской общины Крыма, которые намерены продемонстрировать тот факт, что жители полуострова сопереживают происходящему в Донбассе.

Напомним, ранее стало известно о том, что правительство Республики Крым подготовило проект резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) о нарушениях Украиной прав человека.

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