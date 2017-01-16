Сирия: террористы ИГ обстреляли жилые кварталы города Хомс

16 Января 2017 19:19 34

Дамаск, 16 января. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам сирийского города Хомс. Об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA.

В результате обстрела шесть мирных жителей получили осколочные ранения. Под ударами артиллерии террористов оказались жилые кварталы Эль-Арман и Эс-Сабиль в городе Хомс.

Ранее сообщалось, что подразделениям сирийской армии удалось захватить несколько позиций боевиков в районе аэродрома Дейр эз-Зор. Правительственные силы Сирии вытеснили террористов с ранее захваченных позиций районе авиабазы, а также в окрестностях госпиталя Аль-Асад.