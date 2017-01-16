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Мощный удар по ИГ: спецназ Ирака переправится в Мосул через реку Тигр

16 Января 2017 19:24
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Мощный удар по ИГ: спецназ Ирака переправится в Мосул через реку Тигр

Каир, 16 января. Спецназ Ирака готовится к форсированию реки Тигр. Военная операция против боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) переносится ближе к Мосулу, к западной его части.

Саудовский телеканал «Аль-Арабия» информирует, что для переправы через реку международная коалиция по борьбе с террористами ИГ уже доставила из Кувейта пять наплавных мостов. Сейчас спецназовцы не могут переправиться через Тигр — коалиция во главе с США разрушила мосты, чтобы не дать террористам возможность переправлять через реку начиненные взрывчаткой автомобили для смертников.

Операция по освобождению Мосула от ИГ идет с октября 2016 года. Террористы на данный момент держат под контролем лишь западную часть города.

Таисия Григорьева

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