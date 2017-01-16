Меркель сделала Трампу интересное предложение

Берлин, 16 января. Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила избранному президенту США Дональду Трампу встретиться этой весной. Об этом сообщили агентству Reuters источники в немецком правительстве.

В настоящее время бундесканцлерин выбирает наиболее подходящую дату для встречи с американским миллиардером. Предполагается, что Меркель может с глазу на глаз переговорить с Трампом в качестве председателя G20. Вероятнее всего, лидеры государств встретятся в Соединенных Штатах.

Отметим, что в ходе пресс-конференции Меркель подчеркнула готовность сотрудничать с Трампом «на всех уровнях» после его инаугурации.

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