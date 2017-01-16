Донбасс: ОБСЕ пожаловалась на нарушения режима перемирия

Минск, 16 января. Стороны военного конфликта в Донбассе продолжают нарушать режим перемирия. Об этом в понедельник заявил специальный представитель председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.

«Хотя надо признать, что численность обстрелов по сравнению с предыдущим периодом в декабре уменьшилась», — отметил он.

По словам политика, основной задачей контактной группы является защита мирного населения.

Напомним, ранее Донецкая народная республика сообщила о том, что Вооруженные силы Украины 1076 раз нарушили режим тишины в зоне регионального конфликта.

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