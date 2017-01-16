Дейр-эз-Зор: боевики ИГ окружили базу ВВС Сирии

Москва, 16 января. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» окружили авиабазу Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает арабский спутниковый телеканал «Аль-Маядин».

По данным телеканала, боевики захватили здание бывшей воинской части в районе аэродрома, что позволило приблизиться к военному объекту. Официального подтверждения данной информации со стороны Минобороны Сирии к настоящему моменту не поступало.

Ранее сообщалось, что в результате минометного обстрела боевиками ИГ районов Аль-Джура и Аль-Кусаир в сирийском городе Дейр-эз-Зор погибли три человека, еще девять получили серьезные осколочные ранения.