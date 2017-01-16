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Захарова объяснила, зачем США инициируют гонку вооружений в Европе
Политика

Захарова объяснила, зачем США инициируют гонку вооружений в Европе

Сегодня 19:30
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США инициируют гонку вооружений в Европе для возобновления холодной войны — Захарова

Москва, 16 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США фактически инициируют гонку вооружений в Европе, что может привести к новой холодной войне с Москвой.

В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте министерства, утверждается, что реализуемые Вашингтоном планы масштабных развертываний ЕС в Европе несут в себе сильнейший разрушительный потенциал для европейской безопасности. Кроме того, созданием новой военно-политической реальности американские власти «вносят существенный дисбаланс в расстановку сил на континенте, грозят долгосрочными деструктивными последствиями на пространстве Евро-Атлантики.

Дипломат подчеркнула, что фактически Вашингтон пытается навязать России «конфронтационную модель отношений» по типу времен холодной войны.

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Ксения Тасманова
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