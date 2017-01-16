Пора объявлять траур: Вассерман оценил шансы Украины победить в Международном суде в Гааге

16 Января 2017 19:22 37

Петр Порошенко, президент Украины, приказал внешнеполитическому ведомству своей страны подать в Международный суд ООН в Гааге очередной иск против России. В этот раз Киев обвиняет Москву в нарушении конвенций ООН «О противодействии финансированию терроризма» и «О ликвидации расовой дискриминации». Порошенко настаивает на том, что Россия систематически нарушает нормы международного права и проводит целенаправленную политику дискриминации против украинцев и крымских татар на территории Крымского полуострова и в Донбассе.

На сайте украинского президента сообщается, что все необходимые для подачи иска документы уже оформлены и ждут отправки в Гаагу. Официальный представитель украинского президента Марьяна Беца сообщает, что бумаги будут отправлены в Международный суд уже сегодня.

«Сегодня завершен весь комплекс работ по досудебному процессу. Украина полностью готова к тому, чтобы передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности Российской Федерации по этим двум конвенциям», — заявляют в связи с этим в пресс-службе Порошенко.

За оценкой последней инициативы украинской стороны Федеральное агентство новостей обратилось к известному интеллектуалу и политическому консультанту Анатолию Вассерману.

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«Поскольку заявленные обвинения вполне очевидным образом не соответствуют действительности, даже самые заинтересованные в отделении Украины от остальной России лица вряд ли смогут сделать вид, что их можно поддержать. Конечно, полностью гарантировать победу Российской Федерации в судебных инстанциях ООН невозможно. Все-таки существуют люди, считающие свои политические пристрастия превыше фактов. Но все же вероятность того, что у Украины получится добиться обвинительного приговора, столь пренебрежительно мала, что можно заранее провести траурные мероприятия по деньгам, которые Киеву придется потратить на усиление и продвижение этих исков», — приводит свою точку зрения Вассерман.

Остается лишь задаваться вопросом, зачем Киев всем этим занимается и зачем он ввязался в эту судебную авантюру. По мнению эксперта, во многом это просто пиар-акция. «Вероятней всего, нынешнему украинскому руководству сейчас просто надо всеми силами доказывать на международной арене, что в феврале 2014 года власть в их стране захватили не террористы, а люди, которые при каких-то обстоятельствах все же могут казаться вменяемыми», — подводит итог он.

Напомним, что сегодня состоялся последний визит Джозефа Байдена на Украину. Нетрудно заметить, что заявление об открытии новой судебной тяжбы с Россией последовало из уст Порошенко буквально спустя несколько часов после встречи вице-президентом США. Некоторые эксперты напрямую высказывают предположение, что сейчас, буквально за несколько дней до своей отставки, Байден прилетел Киев именно для того, чтобы еще больше подлить масла в огонь украинского кризиса. Этой позиции придерживается, к примеру, известный украинский политолог Ростислав Ищенко.

«Сейчас круги, которые представляет уходящая администрация Обамы, жизненно заинтересованы в дальнейшем разрастании украинского кризиса, для блокирования возможного американо-российского компромисса на этом направлении», — пишет он в своей колонке в «Известиях».