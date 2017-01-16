Байден назвал главное условие для отмены антироссийских санкций

Вашингтон, 16 января. Вице-президент США Джо Байден сегодня сообщил, что санкции в отношении России могут отменить только после возвращения Крыма Украине.

«Санкции против России, связанные с Крымом, должны оставаться, пока Россия не вернет Крым Украине», — сказал он в ходе прощального визита в Киев, передает «112 Украина».

Ранее Байден в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко сравнил путь проводимых Киевом демократических реформ с полетом американских астронавтов на Луну.

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