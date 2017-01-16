Павленский уехал, Россия осиротела: сеть обсуждает эмиграцию скандального художника

Москва, 16 января. В соцсетях обсуждают отъезд из России во Францию эксцентричного художника-акциониста Петра Павленского. Кто-то не считает это значимым событием и просит не делать из мухи слона, а кто-то считает, что страна теряет интересную творческую фигуру.

В России Павленского обвинили в попытке изнасилования актрисы «Театр.doc» Анастасии Слониной, а также в групповом избиении бывшего ухажера девушки.

«Павленский уехал, осиротела Россия», — заявил один из пользователей Twitter. «Камрады, российское искусство несет невосполнимую утрату. Художник Павленский эмигрирует», — отметил его единомышленник.

«Эта акция Павленского мне очень нравится», — пошутил пользователь, напомнив, что акции художника нередко заканчивались проблемами с законом.

«Мне Павленский никогда не нравился», «На фейсбуке отлично резюмировали скандал вокруг Павленского. Арт-тусовочки — это яд» — так отзываются о произошедшем противники акциониста.