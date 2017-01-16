Сирия сегодня: ИГ атакует Дейр-эз-Зор, Пальмира в кольце, огонь в Латакии

Сирия, 16 января. Армия Сирии пытается взять Пальмиру в кольцо. В похожее кольцо силами ИГ взята авиабаза Дейр-эз-Зор. Шесть населенных пунктов присоединились к перемирию. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Контроль над Пальмирой

Коротко о том, что происходит на сирийском фронте. Авиация правительственных войск нанесла серию ударов по позициям боевиков в восточной части провинции Хама. были уничтожены несколько штабов группировки ИГ (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ).

Отдельного упоминания заслуживает наступательная операция армии Сирии на западе от Пальмиры. Правительственные войска хотят взять город в окружение и освободить его от террористов. Для этого нужно установить контроль над газовыми и нефтяными месторождениями в окрестностях Пальмиры. В операции принимают участие около 10 тысяч бойцов разных подразделений, в том числе и спецназ сирийской армии «Соколы Пустыни». Ранее штурмовые подразделения правительственных войск выбили боевиков с ключевых высот около военного аэродрома.

Бои под Дейр-эз-Зором

Провинция Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии остается горячей точкой: тут продолжаются ожесточенные столкновения правительственных войск и сил ИГ. Сирийская армия отбила массированные атаки, предпринятые боевиками сразу с нескольких направлений. В частности, ИГ напало к северо-западу и югу от военного аэродрома, атакам подверглись несколько кварталов на западной окраине города. В результате террористам пришлось отступить с большими потерями в живой силе, были подбиты три танка боевиков.

Но авиабаза Дейр-эз-Зор, оставаясь последней линией обороны сирийской армии на пути к городу, манит террористов, как сладкая булочка. Новое наступление ИГ ознаменовалось тем, что боевики взяли авиабазу в кольцо, им удалось приблизиться к аэродрому, захватив территорию бывшей воинской части и завода по производству каменных блоков. Бои продолжаются.

Читайте по теме: Сирия сегодня: мины в Алеппо, «Адмирал Кузнецов» идет домой под надзором Лондона

Чуть больше мира в Латакии

Наконец, еще об одном важном. За сутки российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня в Латакии. Турецкая сторона решила соригинальничать и выявила девять таких случаев, включая четыре в Дамаске, три — в Алеппо и два — в Хаме. Россия эти данные не подтвердила.

В то же время число присоединившихся к процессу примирения населенных пунктов увеличилось до 1129: за сутки соглашения подписали администрации трех пунктов в Латакии и трех в Хаме. Сейчас продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения огня с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции сразу в нескольких провинциях, включая Хомс, Хама и Алеппо. Пока же количество незаконных вооруженных банд, продолжающих воевать, не изменилось —104.

Иногда складывается ощущение, что мира в Сирии хочет только Россия. Ее саперы ведут работу по разминированию Алеппо, ее специалисты в свое время помогали мирным жителям уйти из города. Так, по сообщениям «Ленты ру», наш Центр примирения враждующих сторон организовал безопасный выход из Алеппо более 136 тысяч мирных жителей. Кроме того, в провинцию Идлиб было вывезено больше 28 тысяч человек, среди которых были и боевики.