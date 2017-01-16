Рыболовецкий траулер вспыхнул в порту Владивостока

Владивосток,16 января. Рефрижераторный рыболовецкий траулер «Оссора» загорелся в порту Владивостока. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, заявили в пресс-службе управления МЧС по Приморскому краю.

«На пульт пожарно-спасательной службы Владивостока поступило сообщение о том, что в порту города на контейнерном терминале Дальзавода произошло возгорание рефрижераторного сейнер-траулера «Оссора», — заявили журналистам в пресс-службе ведомства.

Пожарные обнаружили, что загорелась рубка судна. Специалисты незамедлительно приступили к осмотру места пожара и проливке конструкций. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал, члены экипажа рыболовецкого траулера самостоятельно покинули судно.

В тушении пожара были задействованы 22 человека личного состава, а также шесть единиц техники.