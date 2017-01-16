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Минтранс РФ определит запретные зоны для полетов самолетов во время ЧМ-2018
Россия

Минтранс РФ определит запретные зоны для полетов самолетов во время ЧМ-2018

Сегодня 18:59
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Минтранс РФ определит запретные зоны для полетов самолетов во время ЧМ-2018

Москва, 16 января. Министерство транспорта Российской Федерации должно до конца апреля определить запретные зоны и зоны ограничения полетов в местах проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом говорится в проекте указа, который подготовили эксперты Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В документе также указан запрет на въезд в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи автобусов, которые не оборудованы системами экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС».

Напомним, ранее стало известно о том, что зрители КК-2017 смогут воспользоваться бесплатными «маршрутами соревнований».

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Василий Съедин
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