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Главные новости 16 января

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Дайджест новостей за 16.01.2017

ФАН публикует обзор главных новостей понедельника, 16 января.

Вице-президент США Джо Байден во время своего прощального визита в Киев оценил путь Украины к демократии, сравнив его с полетом на Луну. Последнее слово «большого друга Украины»: Байден завещал Порошенко слетать на Луну.

В России зарплаты глав Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут привязаны к среднемесячной зарплате работников этих фондов. Путин ограничил зарплаты глав Пенсионного фонда, ФОМС и ОМС.

Жесткие заявления президента Сербии Томислава Николича, сделанные им в ходе пресс-конференции в Белграде, констатировали резкое обострение напряженных отношений между сербами и косоварами. Николич допустил возможность смертельной угрозы для сербов в Косово.

Специалисты NASA опубликовали снимок, на котором изображен пришелец в амуниции, якобы охотящийся на марсоход Curiosity. Ученые NASA опубликовали снимок пришельца во время охоты на марсоход Curiosity.

Президент США Дональд Трамп назвал «катастрофической ошибкой» решение канцлера Германии Ангелы Меркель принять нелегальных мигрантов. Трамп рассказал о «катастрофической ошибке» Меркель в решении по мигрантам.

В Сети опубликовано видео с места крушения грузового самолета Boeing-747 Turkish Airlines под Бишкеком. Видео с места крушения Boeing-747 под Бишкеком появилось в Сети.

Порошенко выразил надежду, что для администрации Трампа сотрудничество с Украиной против России останется одним из важнейших приоритетов. Порошенко надеется, что Трамп оценит его преданность США.

Половина мирового богатства находится в распоряжении восьми человек, эта группа людей в совокупности владеет тем же количеством денег, что и половина человечества (3,6 миллиарда человек). Капиталы восьми богачей сравнялись с состоянием половины человечества.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о полной готовности Киева передать в Международный суд ООН иск против России. Киев подготовил иск о «преступлениях» РФ в Донбассе и Крыму для передачи в Гаагу.

комментарии
Алексей Громов
#петр порошенко #джо байден
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