Министр труда РФ раскрыл подробности «налога на тунеядцев»

Москва, 16 января. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что в нынешнем году будет разработан механизм, который позволит легализовать граждан работающих «в тени».

Он пояснил, что граждане, которые официально не трудоустроены, будут самостоятельно осуществлять взносы в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Топилин отметил, что до настоящего момента ведомство не занималось расчетом суммы, которую будут вносить граждане, работающие в «тени», отметив, что расходы на медицинское страхование обходятся регионам в 10 тысяч рублей за одного неработающего в год.

«А для того, чтобы формировать пенсионные права, - должно быть минимум 15 тысяч рублей», — заявил Топилин в интервью «Российской газете».

Ранее интернет-издание «Дни.Ру» сообщало, что власти Челябинской области ввели запрет на привлечение мигрантов к работе в сфере пассажирских перевозок.