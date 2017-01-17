Шойгу удалось восстановить престиж армии России — эксперты

17 Января 2017 10:13 34

Москва, 17 января. Большинство россиян считают, что Вооруженные силы способны защитить население страны благодаря усилиям министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос 1600 респондентов и выяснит, что подобного мнения придерживаются 92% россиян. Чем старше опрашиваемые, чем более заметны для них произошедшие изменения. Респонденты оценили значение армии в современном российском обществе как достаточно высокое. Большую роль в этом, по мнению экспертов, сыграло освобождение Крыма и участие ВКС РФ в сирийских событиях. Также эксперты полагают, что усилия главы военного ведомства Сергея Шойгу привели к восстановлению престижа российской армии в целом.

Ранее агентство Дни.ру сообщило: Сергей Шойгу рассказал, что Воздушно-космические силы РФ выполнили в Сирии задачу, которая была поставлена перед ними президентом страны.