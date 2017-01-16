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Жертвами взрыва в Турции стали трое полицейских
Происшествия

Жертвами взрыва в Турции стали трое полицейских

Сегодня 18:31
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Жертвами взрыва в Турции стали трое полицейских

Анкара, 16 января. Число жертв взрыва в турецкой провинции Диярбакыр  возросло до трех. Все погибшие являются сотрудниками полиции. Еще четыре человека, по последним данным, получили ранения.

Ранее сообщалось о гибели одного полицейского. Новую информацию о погибших сообщило местное агентство Dogan. При этом, по сведениям турецких телеканалов, общее число пострадавших составляет девять человек. Все они госпитализированы. 

Источник  Dogan сообщил, что самодельную бомбу возле стройплощадки кампуса университета Диджле якобы заложили члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Правительство страны считает РПК террористической организацией.

Взрывное устройство привели в действие, когда рядом с ней проезжала  бронированная машина с сотрудниками спецназа полиции. В настоящее время место происшествия оцепили сотрудники сил безопасности, сообщает ТАСС.


 

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Ярослава Замысловатова
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