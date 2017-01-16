Роскосмос объявил о замене корабля «Союз МС-04», который полетит к МКС в марте

Москва, 16 января. Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» заменит транспортный корабль «Союз МС-04», который должен был 27 марта отправиться к Международной космической станции (МКС). Об этом в понедельник сообщили официальные представители госкорпорации.

«Вместо транспортного пилотируемого корабля №734… члены этой миссии на МКС полетят в корабле №735. Замена не связана с техническими причинами», — указано в официальном заявлении «Роскосмоса».

Согласно предварительным данным, решение было принято в связи с условиями контракта на доставку астронавтов на МКС.

Напомним, ранее стало известно о том, что двигатель третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У» будет заменен.

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