Видео избиения актера Театра.doc Павленским появилось в Сети

Москва, 16 января. Директор Театра.doc Елена Гремина разместила в Сети видео с предположительным избиением актера художником-акционистом Петром Павленским.

Ранее сообщалось, что московские следователи проверяют информацию об изнасиловании Павленским актрисы Театра.doc и избиении ее бывшего возлюбленного. На опубликованной в Facebook видеозаписи из припаркованного автомобиля выходят несколько мужчин и начинают избивать человека.

«Человек, который пять или шесть раз бьет лежащего бывшего бойфренда Насти (актрисы Анастасии Слониной. — Прим. ФАН) — Петр Павленский. Ни к политике, ни к искусству, ни к театру ничего из этого никакого отношения не имеет», — прокомментировала видео Гремина.

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