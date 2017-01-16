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Крысы рассказали ученым правду о вреде электронных сигарет
Технологии

Крысы рассказали ученым правду о вреде электронных сигарет

Сегодня 18:29
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Крысы рассказали ученым правду о вреде электронных сигарет

Симферополь, 16 января. Крымские ученые сумели доказать, что вейпинг — вредное увлечение, электронные сигареты вредят здоровью.

Ученые Медицинской академии Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернадского при помощи эксперимента на крысах выявили вред от вейпинга. Ученые заявили, что вейпинг оказал крайне негативное влияние на лабораторных крыс, их легкие пострадали.

У тех крыс, которые более других пристрастились к вейпингу, «обнаружились воспаления в бронхах, жидкость в легких и отек межальвеольных перегородок». «На седьмые сутки у крыс опытной группы обнаружилась дыхательная недостаточность», — с тревогой отметили исследователи, информирует ТАСС. 

Словом, ученые призвали всех любителей вейпинга подумать о своем здоровье и бросить пагубную привычку.

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Таисия Григорьева
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