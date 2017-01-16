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Жилой дом в Манчестере разрушен загадочным взрывом
Весь мир

Жилой дом в Манчестере разрушен загадочным взрывом

Сегодня 18:14
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Жилой дом в Манчестере разрушен загадочным взрывом

Манчестер, 16 января. В жилом доме в Манчестере прогремел взрыв. Причины произошедшего на данный момент неизвестны. Пострадали пять человек. Об этом сообщает газета Manchester Evening News.

Речь идет о доме в Блэкли, пригороде, который входит в состав Манчестера. Взрыв практически разрушил дом. Сейчас на месте ЧП работают представители экстренных служб.

«Сообщается о пятерых пострадавших. Полиция подтвердила факт инцидента, но не сообщила подробностей», — информируют местные журналисты.

Очевидцы сообщают, что слышали громкий хлопок. Они не исключают, что это, возможно, был взрыв бытового газа.

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Таисия Григорьева
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