Жилой дом в Манчестере разрушен загадочным взрывом

Манчестер, 16 января. В жилом доме в Манчестере прогремел взрыв. Причины произошедшего на данный момент неизвестны. Пострадали пять человек. Об этом сообщает газета Manchester Evening News.

Речь идет о доме в Блэкли, пригороде, который входит в состав Манчестера. Взрыв практически разрушил дом. Сейчас на месте ЧП работают представители экстренных служб.

«Сообщается о пятерых пострадавших. Полиция подтвердила факт инцидента, но не сообщила подробностей», — информируют местные журналисты.

Очевидцы сообщают, что слышали громкий хлопок. Они не исключают, что это, возможно, был взрыв бытового газа.