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Первый канал нашел виновников слива серии «Шерлока»
Общество

Первый канал нашел виновников слива серии «Шерлока»

Сегодня 18:14
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Первый канал нашел виновников слива серии «Шерлока»

Москва, 16 января. Представители Первого канала предполагают, что причиной слива в Сеть финальной серии «Шерлока» с русской озвучкой была хакерская атака. В пресс-службе российского телеканала заверили, что предоставят полную информацию о причинах утечки эпизода популярного сериала после завершения специального расследования.

«Первый канал с момента, когда стало известно об утечке, находится в тесном контакте с BBC и проводит расследование по выявлению источника материалов, выложенных в интернет», — сказал ТАСС представитель Первого канала. По его словам, в качестве предварительной версии случившегося озвучена атака хакеров.

Ранее в британских СМИ сообщалось, что «Би-Би-Си» не исключает преднамеренного слива третьего эпизода четвертого сезона «Шерлока» в России. Причем западные аналитики предполагают, что ответственные за это лица руководствовались «политическим мотивом». Создатели детективного сериала уже обратились к россиянам с просьбой не распространять спойлеры о новой серии, передает НСН.

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Ксения Тасманова
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