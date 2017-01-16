Пушилин: Обсуждать обмен пленными без Медведчука не имеет смысла

Донецк, 16 января. Представители Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы в очередной раз сорвали обсуждение вопроса обмена пленными. Об этом сообщает пресс-служба главы Народного совета ДНР Дениса Пушилина.

В пресс-службе пояснили, что заседание подгруппы было сорвано представительницей украинской стороны Ириной Геращенко.

«В отсутствии Виктора Медведчука отсутствует и конструктив в работе подгруппы по гуманитарным вопросам. Некорректными заявлениями, истеричными выпадами и абсолютно не дипломатичным поведением госпожа Ирина Геращенко заводит вопросы обмена пленными в глухой угол», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в ходе переговоров Геращенко оказывала давление на представителя ОБСЕ Тони Фриша.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что президент Украины Петр Порошенко искусственно затягивает обмен пленными в Донбассе по формуле «всех на всех».