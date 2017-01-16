Петербургский экоцентр «Беллона» признан НКО-иноагентом

Москва, 16 января. Министерство юстиции Российской Федерации признало экологический правозащитный центр «Беллона» НКО, выполняющей функции иностранного агента. Об этом в понедельник проинформировала пресс-служба ведомства.

Данное решение было принято по итогам внеплановой проверки документов, которую организовали эксперты Главного управления Минюста РФ по Санкт-Петербургу. Центр «Беллона» стал 156-й по счету некоммерческой организацией, попавшей в реестр иноагентов.

Напомним, ранее министерство юстиции России внесло организацию «Нелегалов.Нет» в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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