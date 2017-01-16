Ученые успешно испытали первую за 100 лет вакцину от туберкулеза

Вашингтон, 16 января. Западные ученые успешно испытали на грызунах первую за последние 100 лет вакцину от туберкулеза. Результаты исследований биологов опубликованы в журнале Applied and Environmental Microbiology.

«Мы убили и разобрали на части микробов, выделив из них так называемые био-капли…Мы ввели эти капли в тело мыши и обнаружили, что иммунитет на них реагирует», — сообщил сотрудник Исследовательского института Гопкирка в Пальмерстоне Аксель Гайзер.

Ученые надеются, что созданная ими вакцина поможет отыскать самый эффективный способ борьбы с неуязвимыми штаммами туберкулезной палочки.

Добавим, ранее медики назвали вирусный гепатит главной угрозой человечеству. В их списке наиболее смертельно опасных заболеваний также лидировали туберкулез и малярия.

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