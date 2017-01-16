Сирия, 16 января. ВВС Сирии провели бомбардировку позиций террористов ИГ* недалеко от Пальмиры. Отряды «Джебхат ан-Нусры»** понесли серьезные потери в живой силе и технике в ходе столкновений с САА на севере Кунейтры. Боевики оппозиции открыли огонь из минометов по жилым районам на севере Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте недалеко от шоссе между городами Дамаск и Хомс возобновились столкновения между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и боевиками формирования «Джейш Аль-Ислам»***. Правительственные войска ведут интенсивный артиллерийский огонь по позициям террористов в ответ на недавний обстрел со стороны боевиков. В результате было ликвидировано несколько членов группировки. Однако перестрелки в регионе пока продолжаются.

Провинция Латакия

Боевики оппозиционных формирований обстреляли опорные пункты военнослужащих сирийских войск на участке трассы между населенными пунктами Аль-Зейтуна и Аль-Ямдия в северной части провинции Латакия. Сообщается, что никто из солдат САА не пострадал. В данный момент правительственные силы готовятся к контрнаступлению на укрепрайоны повстанцев.

Провинция Алеппо

Как отмечает военный источник ФАН, заметно возросла интенсивность обстрелов между отрядами Сирийской свободной армии (ССА) и террористами ИГ в окрестностях города Аль-Баб, находящегося в северной части провинции Алеппо. Боевики ведут огонь по позициям друг друга из тяжелых арторудий и ракетных установок. Несмотря на серьезные потери в численной силе, ожесточенные бои в регионе по-прежнему продолжаются.

Провинция Хомс

По информации одного из сирийских новостных порталов, ВВС САР провели бомбардировку позиций боевиков ИГ недалеко от населенного пункта Аль-Тияс, расположенного в восточной части провинции Хомс. Кроме того, сирийские самолеты нанесли несколько авиаударов по местам концентрации сил ИГ на окраине города Пальмира. Информация об итогах воздушной операции пока устанавливается.

Провинция Дейр эз-Зор

Военнослужащие правительственной армии атаковали опорные пункты террористов ИГ на окраинах районов Аль-Панорама и Аль-Уммал на юге города Дейр эз-Зор. ВВС Сирии поддерживают наступление, нанося удары по скоплениям боевиков и их военной техники. В результате террористы несут серьезные потери в живой силе. Ликвидировано также несколько единиц техники, в том числе одна БМП. Наступление пока продолжается.

Провинция Даръа

Подразделения сирийской армии провели ответный обстрел укрепрайонов боевиков террористических группировок недалеко от населенного пункта Аль-Ядуда, расположенного на западе от города Даръа. Огонь велся из крупнокалиберных минометов. В результате под обстрелом со стороны САА уничтожены несколько террористов, многие получили ранения.

Провинция Идлиб

В нескольких жилых кварталах населенного пункта Аль-Фуа на севере от города Идлиб были зафиксированы прилеты крупнокалиберных мин. По словам местных жителей, мины были выпущены с направления районов, подконтрольных боевикам так называемой умеренной оппозиции. Согласно предварительным данным, никто из гражданского населения не пострадал, однако зафиксированы повреждений нескольких зданий инфраструктуры.

Провинция Ракка

Самолеты ВВС западной коалиции сбросили несколько бомб в районе фермы Аль-Фатих к северо-западу от города Ракка. Как сообщает источник в командовании коалиции, авиаудар был выполнен по скоплению сил ИГ в поддержку наступления отрядов Сирийских демократических сил (SDF)**** на позиции террористов.

Провинция Хама

Как утверждает источник, близкий к боевикам повстанческих формирований, в результате минометного обстрела опорных пунктов правительственных сил недалеко от населенного пункта Маан в северо-восточной части провинции Хама был убит один сирийский офицер. Информация в настоящий момент проверяется.

Провинция Кунейтра

На юге от города Хадер, расположенного в северной части провинции Кунейтра, продолжаются столкновения между боевиками формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» и военнослужащими правительственных войск. В ходе боев подразделения САА ликвидировали около десяти членов группировки. Кроме того, боевикам был нанесен урон в военной технике: ликвидировано несколько единиц бронетехники и две автомашины с крупнокалиберными пулеметами «Ан-Нусры».