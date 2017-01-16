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Сирия: шесть поселений присоединились к режиму перемирия
Новости Сирии

Сирия: шесть поселений присоединились к режиму перемирия

Сегодня 18:27
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Сирия: шесть поселений присоединились к режиму перемирия

Дамаск, 16 января. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщает о том, что к режиму прекращения огня присоединились еще шесть населенных пунктов.

К соглашению о прекращении боевых действий присоединились несколько поселений Аддалии в провинции Латакия, Хнефес-Эд-Даусе, Тель-Эль-Джабид в провинции Хама и Тайбет-Эт-Турки. В целом к процессу примирения присоединились 1129 населенных пунктов. В Центре примирения отмечают, что сейчас продолжаются переговоры с полевыми командирами формирований вооруженной оппозиции в провинциях Хама, Хомс, Эль-Кунтейра и Алеппо. Общее число отрядов оппозиции, прекративших ведение боевых действий на территории Сирии, составляет 104.

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Алексей Громов
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