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Перевозивший школьников автобус сгорел под Вологдой
Происшествия

Перевозивший школьников автобус сгорел под Вологдой

Сегодня 18:42
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Перевозивший школьников автобус сгорел под Вологдой

Вологда, 16 января. На трассе в Вологодской области сегодня сгорел автобус, который вез череповецких школьников на олимпиаду. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

По данным регионального УМВД, авария случилась около 16.00 на 33-м км автодороги «Вологда  — Новая Ладога». Направлявшийся в Вологду автобус по неизвестной причине загорелся, находившихся в нем школьников экстренно эвакуировали. 

Власти Череповца уже создали рабочую группу для расследования причин и всех обстоятельств инцидента. Как сообщается на официальном сайте Череповца, 21 школьника доставили в Вологду на другом автобусе.

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Ксения Тасманова
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