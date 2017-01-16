Нью-Йорк, 16 января. Авиационные эксперты считают, что новейший американский истребитель пятого поколения F-35 стал катастрофой для американских Военно-воздушных сил.

Эксперты считают, что создание разрекламированного самолета стало не просто ошибкой, а катастрофой для ВВС США в частности и всего военного ведомства в целом. Эти машины не обладают никакими выдающимися или прорывными характеристиками. Самолеты сложны в обслуживании и влетают американским налогоплательщикам в копеечку, в военное время их эффективность невысока. Стоимость каждого F-35 в серийном исполнении обходится Пентагону почти в 100 миллионов долларов. Избранный президент США Дональд Трамп отметил, что логичнее было бы не удешевлять проект F-35, а попросту свернуть его.