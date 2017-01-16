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Взрыв прогремел в университетском городке в Турции, есть жертвы
Происшествия

Взрыв прогремел в университетском городке в Турции, есть жертвы

Сегодня 17:40
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Взрыв прогремел в университетском городке в Турции, есть жертвы

Анкара, 16 января. В здании университетского городка на юго-востоке Турции прогремел взрыв. Об этом сообщает информационное агентство CNN Turk.

Взрыв произошел в городе Диярбакыр во время сноса здания в районе Сур, где находится кампус университета Диджле. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва пострадали семь человек, которым понадобилась госпитализация.

В настоящее время на месте работают спасательные службы и сотрудники полиции. Эпицентр взрыва находился строительной площадке, которая находится на территории кампуса, где идет работа по сносу зданий.

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Кирилл Иванов
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