Блогер Носик расплатился за экстремистский пост о Сирии



Москва, 16 января. Блогер Антон Носик заплатил 300 тыс. рублей штрафа за публикацию в ЖЖ поста «Стереть Сирию с лица земли». Содержание этой статьи, появившейся в Сети в октябре 2015 года, было признано экстремистским.

О выплате штрафа блогером заявила журналистам официальный представитель Пресненского суда столицы Анастасия Пылина. «Блогер Антон Носик оплатил штраф в размере 300 тысяч рублей 23 декабря, но квитанцию об этом он направил сегодня по электронной почте», — уточнила она в комментариях агентству РИА Новости.

Напомним, ранее размер штрафа Носику был снижен на 200 тыс. рублей.