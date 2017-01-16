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Блогер Носик расплатился за экстремистский пост о Сирии
Общество

Блогер Носик расплатился за экстремистский пост о Сирии

Сегодня 17:44
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Блогре Носик расплатился за экстремистский пост о Сирии
Москва, 16 января. Блогер Антон Носик заплатил 300 тыс. рублей штрафа за публикацию в ЖЖ поста «Стереть Сирию с лица земли». Содержание этой статьи, появившейся в Сети в октябре 2015 года, было признано экстремистским.

О выплате штрафа блогером заявила журналистам официальный представитель Пресненского суда столицы Анастасия Пылина. «Блогер Антон Носик оплатил штраф в размере 300 тысяч рублей 23 декабря, но квитанцию об этом он направил сегодня по электронной почте», — уточнила она в комментариях агентству РИА Новости.

Напомним, ранее размер штрафа Носику был снижен на 200 тыс. рублей. 

 

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Ярослава Замысловатова
#антон носик
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