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Вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям на площади в Вене
Весь мир

Вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям на площади в Вене

Сегодня 17:52
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Вандалы осквернили памятинк советским воинам-освободителям на площади в Вене

Вена, 16 января. Неизвестные злоумышленники облили красной краской мемориал советским воинам-освободителям, который установлен на площади Шварценбергплац в столице Австрии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба посольства Российской Федерации в Вене.

Российская сторона уже направила ноту протеста министерству европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии.

«Призываем австрийские власти принять исчерпывающие меры для обеспечения надлежащей охраны мемориала», — подчеркнули представители дипведомства РФ.

Напомним, в начале января в Загребе хулиганы повредили памятник Юрию Гагарину.

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Алексей Громов
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