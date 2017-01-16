Вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям на площади в Вене

Вена, 16 января. Неизвестные злоумышленники облили красной краской мемориал советским воинам-освободителям, который установлен на площади Шварценбергплац в столице Австрии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба посольства Российской Федерации в Вене.

Российская сторона уже направила ноту протеста министерству европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии.

«Призываем австрийские власти принять исчерпывающие меры для обеспечения надлежащей охраны мемориала», — подчеркнули представители дипведомства РФ.

Напомним, в начале января в Загребе хулиганы повредили памятник Юрию Гагарину.

Читайте по теме: Польша призовет Киев к ответу за львовских вандалов-националистов