Егор Кончаловский и Любовь Толкалина разошлись после 20 лет семейной жизни

16 Января 2017 17:44 35

Москва, 16 января. Российский режиссер Егор Кончаловский и актриса Любовь Толкалина расстались после 20 лет совместной жизни. О разрыве отношений с Кончаловским Толкалина сообщила на своей странице в Facebook.

«И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить», – написала она в посте, посвященном подведению итогов прошедшего года.

Как сообщает Дни.ру, брак режиссера и актрисы не был официально зарегистрирован в загсе, несмотря на наличие общего ребенка. Датой начала семейных отношений оба считали 25 июня 1996 года.