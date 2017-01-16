up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Общество

Егор Кончаловский и Любовь Толкалина разошлись после 20 лет семейной жизни

16 Января 2017 17:44
35Просмотры

Егор Кончаловский и Любовь Толкалина разошлись после 20 лет семейной жизни

Москва, 16 января. Российский режиссер Егор Кончаловский и актриса Любовь Толкалина расстались после 20 лет совместной жизни. О разрыве отношений с Кончаловским Толкалина сообщила на своей странице в Facebook.

«И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить», – написала она в посте, посвященном подведению итогов прошедшего года. 

Как сообщает Дни.ру, брак режиссера и актрисы не был официально зарегистрирован в загсе, несмотря на наличие общего ребенка. Датой начала семейных отношений оба считали 25 июня 1996 года.

Ксения Тасманова

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС