Стало известно, когда Конституционный суд РФ огласит решение по делу ЮКОСа

16 Января 2017 17:45 34

Санкт-Петербург, 16 января. Конституционный суд России огласит решение по запросу Минюста о возможности не выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплатах бывшим акционерам ЮКОСа 1,9 миллиарда евро, сообщают федеральные информагентства со ссылкой на пресс-службу российского суда.

Конституционный суд России в среду, 19 января, в ходе открытого заседания «провозгласит решение по вопросу о возможности исполнения в соответствии с Конституцией России постановления Европейского суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу ОАО «Нефтяная компания ЮКОС» против России».

В середине декабря 2016 года стало известно, что Верховный суд Швеции отклонил иск испанских миноритариев ЮКОСа насчет выплаты Россией двух миллионов долларов.