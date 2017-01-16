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ИГИЛ несет потери около Дейр эз-Зора
Новости Сирии

ИГИЛ несет потери около Дейр эз-Зора

Сегодня 17:37
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ИГИЛ несет потери около Дейр эз-Зора

Дейр эз-Зор, 16 января. Элитным подразделениям Сирийской армии удалось захватить несколько позиций боевиков в районе аэродрома Дейр эз-Зор.

Бойцы Республиканской Гвардии отбили у террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в России) несколько рубежей в районе авиабазы, а также районы около госпиталя Аль-Асад. Контратака позволила восстановить сообщение с аэродромом Дейр эз-Зор и установить контроль к северу от авиабазы. Боевики делают упор на численное превосходство и постоянно подтягивают в район подкрепление, однако правительственные войска прикрывают с неба ВКС РФ, которые за несколько часов нанесли по позициям террористов более 40 авиаударов.

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Алексей Громов
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