ИГИЛ несет потери около Дейр эз-Зора

Дейр эз-Зор, 16 января. Элитным подразделениям Сирийской армии удалось захватить несколько позиций боевиков в районе аэродрома Дейр эз-Зор.

Бойцы Республиканской Гвардии отбили у террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в России) несколько рубежей в районе авиабазы, а также районы около госпиталя Аль-Асад. Контратака позволила восстановить сообщение с аэродромом Дейр эз-Зор и установить контроль к северу от авиабазы. Боевики делают упор на численное превосходство и постоянно подтягивают в район подкрепление, однако правительственные войска прикрывают с неба ВКС РФ, которые за несколько часов нанесли по позициям террористов более 40 авиаударов.