Москва, 16 января. Генералы ВСУ проведут военную инспекцию на территории Ростовской области. Проверять российские военные части украинская сторона будет с 16 по 19 января. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Организовать эту инспекцию Киеву разрешили в рамках обязательств РФ по «Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности». Политологи убеждены, что такое гостеприимство ни в коем случае не выйдет Москве боком.

Так, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор политических наук, член Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло назвал принятое решение о разрешении инспекции мудрым и своевременным: эта проверка «выбьет почву у украинских властей выдвигать подобного рода обвинения в адрес РФ».

«Пускаем, чтобы у украинской пропаганды не было информационных поводов для раздувания разного рода мифов о российском вторжении на Украину», — пояснил он в комментариях «Свободной прессе», напомнив о распускаемых Киевом слухах о попытках РФ якобы захватить Украину.

При этом он указал на то, что Запад подхватывает «весь этот бред», а затем вводит антироссийские санкции. «Потому что если не пустить, то тогда политические элиты Запада будут заявлять о том, что у России есть, что скрывать. А так, мы открыты. И демонстрируем, что скрывать нам нечего», — резюмировал он.