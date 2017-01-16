Шойгу принял участие в церемонии прощания с жертвами катастрофы Ту-154

Москва, 16 января. В Москве состоялась траурная церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе самолета Ту-154, который потерпел крушение 25 декабря в районе Сочи.

Траурная церемония прошла на Федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье. В церемонии приняли участие родственники и близкие погибших, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Кроме того, сегодня состоялась церемония прощания с директором Международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой, которая находилась на борту потерпевшего крушение Ту-154. Прощание с Елизаветой Глинкой проходило в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.

Стоит напомнить, что на борту разбившегося после вылета из Сочи самолета находились 92 человека — участники военного ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военные, Доктор Лиза и члены экипажа.