Силовики нашли 150 тысяч долларов в квартире стамбульского террориста

Стамбул, 16 января. Полицейские обнаружили в квартире стамбульского террориста 150 тыс. долларов. После этого у турецких властей появилось предположение, что подозреваемый в совершении теракта уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов руководствовался финансовым мотивом.

Как передает издание Business Standard, к вероятным мотивам террориста, изложенным в уголовном деле, после обыска в его квартире добавился финансовый. Ранее в качестве приоритетного мотива следователи рассматривали идеологический.

По версии правоохранительных органов, боевику не удалось вернуться в свое жилище и забрать 150 тыс. долларов из-за усиления мер безопасности. Как пишет Газета.Ru, сейчас также проверяется возможная причастность сотрудников спецслужб к данному теракту.

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