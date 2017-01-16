Армия Асада готовится освободить от ИГИЛ древнюю Пальмиру

Пальмира, 16 января. Правительственные войска стремятся взять Пальмиру в окружение, чтобы освободить древний город от террористов.

Сейчас штурмовые подразделения армии Сирии ведут операцию по установлению контроля над зоной газовых и нефтяных месторождений в окрестностях древнего города. Успешное завершение этой операции приведет к тому, что Пальмира будет взята в окружение, что позволит освободить ее от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). В операции участвуют порядка 10 тысяч бойцов различных подразделений, в том числе спецназ сирийской армии «Соколы Пустыни». Сейчас сирийцы продвинулись на три километра вглубь буфера около аэродрома Т-4 и стали еще ближе к подступам Пальмиры.