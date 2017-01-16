Названы имена восьми человек, владеющих половиной мирового капитала

Нью-Йорк, 16 января. Рекордный разрыв между богатыми и бедными обозначили восемь человек, в руках которых сосредоточено столько же денег, сколько есть у половины человечества. Одинаковым количеством денежных средств владеют восемь богачей и 3,6 миллиарда человек. Об этом рассказывается в исследовании Oxfam — международного объединения организаций, занимающихся проблемами бедности.

Исследователи сообщают, что восьмерку самых состоятельных людей мира составляют основатель Microsoft Билл Гейтс (США), основатель Inditex Амансио Ортега (Испания), далее следует глава и крупнейший акционер Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (США). Четвертым в списке баслословно богатых людей идет владелец Grupo Карсо Карлос Слим Хелу (Мексика), американец Джефф Безос, главный исполнительный директор Amazon, занимает пятое место.

Шестым в рейтинге неприлично богатых людей назван исполнительный директор и соучредитель Facebook Марк Цукерберг (США), за ним следуют исполнительный директор Oracle Ларри Эллисон (США), а также владелец и генеральный директор компании Bloomberg LP Майкл Блумберг (США).