Правительство Татарстана хочет спасти «Татфондбанк»

Казань, 16 января. Правительство Татарстана настаивает на спасении казанского «Татфондбанка», у которого возникли серьезные финансовые проблемы. Об этом журналистам заявил министр экономики республики Артем Здунов.

«В зависимости от выбранного способа будет определена сумма спасения», — цитирует слова политика издание «Известия».

Согласно предварительной информации, для спасения банка может быть задействован механизм bail-in (средства кредиторов преобразовываются в капитал организации).

Напомним, в середине декабря руководство «Татфондбанка» приняло решение ограничить снятие наличных в банкоматах.

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