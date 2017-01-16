Уралец устроил попойку с трехлетним сыном и довел ребенка до реанимации

Еманжелинск, 16 января. Следователи Челябинской области проверяют опубликованную в СМИ информацию о госпитализации трехлетнего ребенка, которого до бессознательного состояния напоил пивом его отец.

Сегодня в местных СМИ появились новости о попадании в реанимацию юного жителя Еманжелинска. Сообщается, что ребенок отравился алкоголем, которым напоил его родной отец.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка», — сообщила пресс-служба ведомства. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.